"Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya'ya fabrika kursun"

Kütahyalılar, iş adamı kimliği ile de tanınan MHP
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
'ın kente fabrika kurmasını istiyor.
Halk Meclisi'nden Osman Şenol
, "Pek muhterem milletvekilimiz Ahmet Erbaş, sizin başarılı bir iş adamı olduğunuzu, Kıbrıs
'ta Bursa
'da bir çok yatırımlarınızın olduğunu takdirle ve hayranlıkla izliyoruz. Kütahya sevdanıza dayanarak soruyorum; Acaba bu yatırımlarınızdan küçük bir kısmını da işsizlikten kırılan Kütahyamıza yapmayı hiç düşündünüz mü?" ifadelerini kullandı.
Erbaş, 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'den Kütahya milletvekili seçilmişti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Güncel