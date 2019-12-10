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Milletvekili Ahmet Erbaş: "Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'de sadece engellilere özel yapılmış bir otel olmadığını belirterek, "Gelin, her yerinden termal su fışkıran Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım" dedi.

10.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:39Milletvekili Ahmet Erbaş:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ahmet Erbaş, Türkiye'de sadece engellilere özel yapılmış bir otel olmadığını belirterek, "Gelin, her yerinden termal su fışkıran Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım" dedi.

Turizmde millileşmenin çok önemli olduğuna değinen Ahmet Erbaş, "Turizm, gelecek nesillere kültürümüzü aktarmak ve kendimizi başka ülkelere, başka kültürlere anlatmak için önemli güçtür. Gençlerimizin müze kültürünün oluşmasında kültür ve şehir turizmi olarak ülkesini tanıması gerekmektedir" diye konuştu.

"GELİN BİR İLKE İMZA ATALIM"

Türkiye'de sadece engellilere özel yapılmış bir otel olmadığına da dikkat çeken Erbaş, "Gelin, her yerinden termal su fışkıran Kütahya'ya sadece engelliler için bir uygulama oteli yapalım. Aynı zamanda burası staj merkezi olsun, Türkiye'de ilk defa bizler yapımcıların haklarını gözetelim. Sinema işletmecilerinin sektörde tekelleşmesini önleyelim. Radyo çalışanlarının medya mensubu olmalarına rağmen sarı basın kartı almaları için uğraşalım ama sizler de kültürümüzü doğru yansıtın, aile yapımızı bozmayın. Bizim işimiz, temiz ahlak sahibi nesiller yetiştirmek olmalıdır. Ülkü Ocakları bu konuda önemli çalışmalar yapmaktadır, çocuklar için Dede Korkut, Kutadgu Bilig, Nutuk kitaplarını yayımlamış olup, tarihi değerlerimizi çocuklarımıza aktarmaktadırlar" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA

Milletvekili, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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