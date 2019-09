Milletvekili Ahmet Erbaş'tan tanıtım seferberliği; 'Kütahya seni bekliyor'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, 'Kütahya seni bekliyor' isimli projesi, yoğun bir katılımla hayata geçirildi.Kütahya'daki STK'ların başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Kütahya'nın değerlerinin yer aldığı görseller, aynı anda paylaşıldı.Sosyal medya hesaplarından paylaşılan Kütahya görselleri bir anda Türkiye gündemine oturdu. Bir çok ünlü de Kütahya'nın tanıtımı için yapılan paylaşımlara yorum yaparak ve paylaşarak destek verdi.Kütahya'nın yeraltı ve yer üstü zengini bir il olduğunu belirten MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Kütahya yurdumuzda ve dünyada maalesef yeterince tanınmamaktadır. Peki, bizler Kütahya'nın tanıtımı için ne yaptık? Çağımızın en büyük tanıtım aracı olan sosyal medyada ne konumdayız? Resmi 81 milyon 330 bin nüfusumuz var. 54 Milyon internet kullanıcımız var, 72 Milyon mobil kullanıcımız var, 44 milyonu aktif. Türkiye'de 54 milyon internet kullanıcının yüzde 40'ı sosyal medyaları kullanıyor, Yüzde 26'sı televizyon yalnız üzerinden bu ihtiyacını gideriyor, yüzde 25'i ulusal internet haberlerinden bakıyor. Türkiye geneli ve Kütahya için üzücü oranda yükselmesini istediğimiz bir konu var, çünkü burada 30'a yakın yerel gazeteci arkadaşımız var. Maalesef yerel gazeteler internet üzerinden ortalama oranı Türkiye'de yüzde 2'lerde. Bu hem yerel gazeteciler açısından üzücü bir ortalama, hem de bizleri ilimizle ilgili öğrenme ilgisinin ne kadar az olduğunu gösteriyor. Türkiye'de en çok vakit geçirilen sosyal medya platformu hepimizin bildiği facebook. Türkiye'de kullanım oranı yüzde 55, yüzde 30 instagram, yüzde 15 diğer sosyal medya araçları kullanılıyor. 15-29 yaş arası internet kullanan gençlerimizin ortalaması yüzde 96. Korkunç bir internet gençliği geliyor. Gençlerin yüzde 86'sı sosyal medyayı günde bir kez, yüzde 72'si her gün birkaç defa kullanıyormuş. Bu oranlar dünya ortalamasının çok üstünde. Millet olarak birbirimizi takip ve izleme noktasında çok meraklıyız. Sosyal medya ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir kanaldır. Kişi başına erişim maliyeti oldukça ekonomiktir. Kütahya'nın resmi nüfusu 577 bin, internet kullanıcımız 387 bin, aktif sosyal medyayı kullanan 364 bin, mobil kullanıcımız 520 bin. "Bu sayı niye yüksek" diye sorabilirsiniz? Çünkü birkaç telefonu olan vatandaşlarımız var. Malum her telefonda internet ve sosyal medya ağı bulunuyor. Bu nedenle rakamlar yüksek. Kütahya'da bugün aktif sosyal medyayı kullanan insan sayısı 312 bin. Şimdiye kadar bu rakama Cumhuriyet tarihinde hiçbir siyasi parti ulaşamamıştır. Böyle bir ortamı hiç kimse görmemiştir. 387 bin sosyal medya kullanıcısının büyük bir çoğunluğu içindekilerini azınlıkta da kalsa tenzih ederim. Örfümüzde, kültürümüzde, ananelerimizde ve dini inançlarımızda olmadığına inandığımız birçok paylaşımlar yapmaktadır ve halen de yapmaktayız. Yediğimizin, içtiğimizin, şahsi eşyalarımızın, arabalarımızın, evimizin mobilyasını, kişisel eşyalarımızı, ne anlama geliyor ama uçak biletimizi, hastanede yatan yaşlı annemizin o görüntüsünü, mezara verdiğimiz bir büyüğümüzün mezara veriliş şekline kadar internet ve sosyal medyalarda paylaşacak kadar örfümüzden, adetimizden ve dinimizden uzaklaştık. Peki, bu kadar paylaşım içinde yapmadığımız tek ne var biliyor musunuz? Kütahya" diye konuştu.KÜTAHYA TÜRKİYE GÜNDEMİNDEYerli ve yabancı turistleri Kütahya'ya davet eden Erbaş, "Sayısal verilerini verdiğim bu kadar büyük bir vatandaş kitlemizin Kütahya ile ilgili yıl ortalaması paylaşımı yüzde 0.89. Yani yüzde 1 bile değil. Sonra da diyoruz ki! 'Kimse bizi tanımıyor, bilmiyor'. Halbuki birçok vilayete nasip olmayacak Allah birçok güzellikleri bizlere bahşetmiş. Arizona Antik Kenti, Frig Vadisi, Germiyan Sokağı, Haymana, Kütahya Kalesi, Kütahya Arkeoloji Müzesi, Çini Müzesi, Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Şehitliği ve Anıtı, Ulu Cami, Çinili Cami, Dönenler Meydanı, Murat Dağı Kaplıcaları Dünyada tek. 1450 rakımla sıcak ve soğuk suyun olduğu dünyada tek dağ. Yoncalı Kaplıcaları, Eynal Kaplıcaları, Ilıca Harlek Kaplıcaları, Domaniç Ormanları, Gölcük Yaylası, Kütahya Hisarı, Topuk Yaylası, Hıdırlık, cimcik, güveç, Gediz Tarhanası, Simav dağ kestanesi, Emet Pidesi. Şu an gittikçe azalan hepinizin bildiği cücem eriği, Gelincik elması, labada dolması, Pazarlar ve Şaphane vişne ve kirazı şu anda sayamadığım yüzlerce güzelliğe sahibiz" ifadelerini kullandı. (EFE-) - KÜTAHYA