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Milletvekili Aksal: "2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi yarın başlıyor"

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal 2,1 milyon haneye tahsis edilen 1000'er liralık sosyal yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerinin hesabına yarından itibaren otomatik olarak yatırılacağını söyledi.

31.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:22
Milletvekili Aksal:
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal 2,1 milyon haneye tahsis edilen 1000'er liralık sosyal yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerinin hesabına yarından itibaren otomatik olarak yatırılacağını söyledi.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle alınan tedbirler kapsamında ihtiyaç sahiplerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca destek ödemeleri yapılacağını anımsattı.
Yardım ödemeleri için hak sahiplerinin herhangi bir yerden başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Aksal, şunları kaydetti:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, halihazırda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2,1 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır. 2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi yarın başlıyor. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına yarından itibaren otomatik olarak yatırılacak."
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Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Edirne, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Milletvekili Aksal: '2,1 milyon haneye 1000'er liralık destek ödemesi yarın başlıyor' - Haberler

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