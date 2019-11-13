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Milletvekili Ala'dan buz sporları standına tam not

Bursa'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında Erzurum Valiliği öncülüğünde GSİM tarafından açılan buz ve kış sporları standı yoğun ilgi gördü.

13.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:06Milletvekili Ala'dan buz sporları standına tam not
'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında Erzurum Valiliği öncülüğünde GSİM tarafından açılan buz ve kış sporları standı yoğun ilgi gördü. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Efkan Ala, buz sporları stadına tam not verdi.

Bursa'da düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri kapsamında Erzurum Valiliği öncülüğünde Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kış ve buz sporları standı yoğun ilgi gördü. Protokolün de uğrak yerine haline gelen standı Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala da gezdi.

Ala, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'den bilgi alırken, buz sporları standını beğendi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde GSİM'in açtığı stant göz doldururken, en çok ilgi çeken stantlar arasında yer aldı. Erzurum GSİM'den Zafer Ala'nın görevli olduğu Stantta, Gençlik ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil, gelen konuklara stant hakkında bilgi verdi. Stantta ayrıca flor curling tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bursa Erzurum Tanıtım Günleri'nde spor kenti ve yüksek irtifa kamp merkezi olan şehrimizi tanıttık. Erzurum'un tanınan ve sevilen simaları standımızı ziyaret etti. Erzurum Günlerinde bizleri yalnız bırakmayan Erzurumlu siyasilerimize, bürokratlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Süleyman Soylu, Milletvekili, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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