Milletvekili Avcı'dan Başkan Kalın'a Övgü Açıklaması

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Seçim çalışmaları kapsamında Seyitgazi'de Cevizli ve Bardakçı Mahallelerini ziyaret eden eski Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Başkan Hasan Kalın'dan övgü ile bahsederek, "Ben Bakan iken yardımcım gibiydi, Hasan başkanla sürekli birlikte çalıştık, ilçeye katkı sağlayacak projelerin hepsine birlikte imza attık" dedi.Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ile birlikte Cevizli'de coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Nabi Avcı halkın 31 Mart seçimlerinden Seyitgazi'de Hasan Kalın'a, Büyükşehir'de ise Burhan Sakallı'ya gereken desteği vereceklerindin şüpheleri bulunmadığını ifade etti."Hasan başkan işi bitirmiş!"Hasan Kalın'ı öven ile Seyitgazi'ye çok güzel hizmetleri kazandırdıkları belirten Avcı "Ben Milli Eğitim Bakanı iken, benim Bakan yardımcım gibiydi. Ben Kültür Bakanı oldum yine benim yardımcım gibi sürekli birlikte çalıştık. Seyitgazi'ye yeni okullardan, tarihi yapıların restorasyonuna, turizmin gelişmesine katkı sağlayacak projelerin hepsine birlikte imza attık. Ben bugün sizden destek istemeye gelmiştim ama bu kalabalığı görünce 'Hasan Başkan seçimi bitirmiş' dedim. Sizlere de desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu."Nabi hocam her zaman yanımızda oldu"Nabi hocanın kendileri için çok büyük bir şans olduğunu belirten Başkan Kalın ise "Biz ne zaman Nabi hocamıza gitsek, hiç boş dönmedik. Çok büyük yatırımların ilçemize kazandırılmasında büyük emek ve değerleri var. Bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bundan sonrada mahallelerimize ilçemize en güzel hizmetleri yine sizlerin destekleri ile birlikte kazandıracağız. Siz Cevizlili hemşehrilerimin gönülden desteği, coşkusu, duası her şeyi anlatıyor" dedi.Nabi hoca çiftetellide ustalara taş çıkarttıMilli Eğitim, Kültür ve Turizm eski bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı Cevizlili hemşehrilerinin isteğini kırmayarak Başkan Kalın ile birlikte çiftetelli oynadı. Avcı, çiftetelli oyunuyla da ustalara adeta taş çıkarttı.Cevizli programının ardından Bardakçı Mahallesinde de hemşehrileri ile buluşan Milletvekili Avcı ve Başkan Kalın, Bardakçılı hemşehrilerin coşkusu ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Burada bir konuşma yapan Başkan Kalın "Prof. Dr. Nabi Avcı hocamızın da katıldığı gecede bizleri güler yüzle karşılayan, gönül desteklerini esirgemeyen Bardakçılı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız arkamızda olduktan sonra, biz önünüzde daima hizmetkarınız olacağız. Teşekkürler, davası memleket olan tüm yürekler. Allah birlik ve beraberliğimiz bozmasın" ifadelerini kullandı.Bardakçı sakinlerine teşekkürMilletvekili Nabi Avcı ise "Bugün 7'den 77'ye Bardakçı'da birlik ve beraberlik hakim. Bu muhteşem atmosferden de anlaşıldığı gibi Hasan Başkan'ı seviyorsunuz. Bizde seviyoruz. Bardakçı Cumhur ittifakından yana kararını vermiş. Şimdiden seçimler mahallemize, ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun "dedi.Konuşmaların ardından Bardakçılı vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Avcı ve Kalın mahalleden ayrıldı. - ESKİŞEHİR