Milletvekili Aydemir 11. Kalkınma Planı'nı değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz, Cumhurbaşkanımızın ufkunda, hep ilklerin, kendi mana ve değerimizi de ortaya koyan yeniliklerin öncüsü ve mimarı olduk. Yine öyleyiz. ve hep öyle olacağız. 'Değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye ' yolunda ve ufkunda sabit kademiz" dedi.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 11. Kalkınma Planı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufuk ve liderliğinde küresel boyutta geniş ilgi ve yankı bulan reformları hayata geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde, sosyal ve ekonomik manada tarihi bir yol haritası oluşturacak On Birinci Kalkınma Planının hayırlı olmasını niyaz ediyorum" dileğini paylaştı.Milletvekili Aydemir, 11. Kalkınma Planı'nı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde ilk, ekonomik tarihte 11'inci olan ve her manada ülkenin geleceği için hayrı içeren, yüksek akıl ve bilimsellikle örülmüş, ruhunu milli ve manevi değerlerden alan bir vizyon belgesi olarak niteledi.Milletvekili Aydemir, "Bizim her işimizde düstur edindiğimiz bir temel vardır. Ecdadın ifadesiyle, 'ameller niyete göredir'. Biz 17 yılda bu yüce millet için hayrı, doğruyu, iyiyi, güzeli ve mükemmeli taşımış bir hareketin mensubuyuz.17 yılda hayata geçirdiğimiz, hayal ötesi yatırım ve reformlar niyetimizin belgesidir. ve elbette 15 Temmuz'daki milli duruş ve dirayetimiz. Bizim kalbi niyetimiz ve emelimizin tarihi vesikasıdır" kaydını düştü.Milli Mücadelenin 100. yılında 11. Kalkınma Planının milli irade yüreğinde ifade bulan beklenti, talep ve öngörüleri kaydettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Temmuz ayının milli tarih için dönüm noktalarını içerdiğini, FETÖ iblislerine karşı kaydedilen tarihi milli irade dirilişinin bu ay içinde kaydedildiğini belirterek, "FETÖ iblislerince milli benliğe karşı sahnelenen ihaneti bir kez daha lanetliyor, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız önderliğinde kaydedilen ve küresel tarihe damga vuran milli irade dirilişine nefsimizi adadığımızı, milli irade ufkuna sadakat ve vefadan asla ayrılmayacağımızı bir kez daha kaydediyor; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanı içinde, devletin dirliği, vatanın birliği, milletin bütünlüğü yolunda canlarını adama şerefine erişmiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.11. Kalkınma Planının da TBMM tarafından temmuz ayında kabul edildiğini, sosyal ve ekonomik boyutta 2023 yol haritasını içeren planın ülke için önemli tespit, vurgu ve mesajları içerdiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Bizde zarf ve mazruf gibi iki kavram vardır. Biri ambalajı diğeri ise içeriği ifade eder. Eskiler zarfa değil mazrufa bakın derlerdi. Yani mananın şekilden önemli olduğu vurgusudur bu. On birinci Kalkınma Planı zarfıyla da mazrufuyla da, bir tarihi duruşu, bir kararlılığı kaydediyor.Öncelik güven ve istikrar. Öncelik Türkiye'yi küresel boyutta değerleri, imkanları ve kaynaklarıyla hak ettiği konuma taşımak. Öncelik, asrın idrakine Türkiye'yi söyletmek. ve tarihi vurgu: 'Ülke menfaatleri her şeyin üzerindedir. 'Zarfı da mazrufu da mükemmel olan On Birinci Kalkınma Planını öngören, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emek sahiplerine teşekkürü borç biliyor, şükranlarımı sunuyoruz. 11. kalkınma planı okunup dikte edilirken, son 17 yıllık süreçte kaydedilen sosyal ve ekonomik gelişmelere dikkat edilmesi ve hassasiyetlerin değerlendirilmesi mutlak şarttır" şeklinde konuştu.Milletvekili Aydemir, 2002- 2019 sürecinde gerek AK Parti hükümetleri ve gerekse yeni sistem içinde hayata geçirilen ve dünyada geniş yankı bulan reformlara değindi.Milletvekili Aydemir, "AK Parti dönemiyle birlikte ekonomiden sosyal alanlara kadar her sahada, 'Milat' olan ve aklı selim sahiplerinin de milat kabul ettiği gelişmeler yaşanmış, yatırımlar gerçekleşmiş, reformlar yapılmıştır. Sağlık alanında hemen bütün dünyanın gıpta ettiği bir yaklaşım sergilenmiş, aile hekimliğinden şehir hastanelerine kadar bir dizi yeni ve çağdaş hizmetler hayata geçirilmiş; hastanelerde yaşanan çileler, bıçak parası gibi, geçmiş sağlık imajımızı tarif eden olumsuzluklar tarihe gömülmüş, genel sağlık sigortası gibi, kapsayıcı ve ülkenin tüm evlatlarına ulaşan bir sağlık reformu gerçekleşmiştir. Bugün her ilinde bir üniversitenin yükseldiği bir Türkiye var. Artık üniversiteye girmek hayal değil. Lisans ve lisansüstü eğitim imkanları sunuluyor il il. Hatta ilçelerde bile yüksek öğretim kurumlarımız yükseliyor. İlkokuldan üniversiteye, gençlerimize en modern eğitim hizmetleri sunuluyor" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ulaşım, bilişim teknolojileri alanında çağlar üstü bir yaklaşımla yeniden şekillendiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Artık her şehrinde bir havalimanı olan Türkiye fotoğrafı var önümüzde. Duble yollar, otobanlar, Marmaraylar. Dünyanın en büyük ikinci havalimanı. Hava ulaşımında bir çığır dönemi. Uçakla seyahatin özlem olmaktan çıkarıldığı, hemen herkesin yararlanabileceği düzeyde paylaşıldığı bir dönem. İl il, istasyon istasyon insanlarımızı özlemlerine taşıyan Yüksek Hızlı trenler. Anadolu'yu Asya'ya bağlayan Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu projesi" dedi.Türkiye'nin AK bir rota üzerinde küresel idrakin hayranlıkla karşıladığı tarihe geçen atılım ve yatırımlara sahne olduğu, her alanda kaydedilen reformlarla Büyük Türkiye idealinin gerçekleştirildiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Türkiye'yi Asya ve Avrupa bazında bir enerji koridoru haline getiren TANAP, BTC gibi devasa yatırımlar. ve adalet. Her ilinde adalet saraylarının yükseldiği bir Türkiye. FETÖ iblislerinin ihanetine rağmen ayakta duran adalet yapımız.Ve Gençlik ve Spor. Her kentinde modern stadyumların şekillendiği, sağlanan imkanlarla, gençlerimizin tüm spor alanlarında faaliyet verdiği bir Türkiye. ve sosyal yaklaşım. Engellileri toplumla buluşturan, onları katma değer üretir hale taşıyan reformlarımız. Yaşlılara evde bakım hizmetleri. ve Savunma Sanayimiz. İHA'larımız. SİHA'larımız, tanklarımız, Ataklarımız" şeklinde konuştu.Türkiye'de reform düzeyinde kaydedilen en önemli ve tarihi atılımın özgürlükler alanında gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Özgürlük; İnanç, fikir ve girişim özgürlüğü.FETÖ iblislerine eş bir ihanetle, inanç sahiplerinin horlandığı, mütedeyyinlerin kamudan uzaklaştırılmak istendiği 28 şubat anlayışlarını zillete havale eden tarihi yaklaşım. Ötekileştirme anlayışının tarihe gömülmesi. Milli iradeye vefa, milli irade değerlerine sadakat. ve belki de en önemlisi: Yüce milletimizin ecdat ruhuna sahip çıkması, yıllarca karartılmaya çalışılan milli ve manevi değerleriyle buluşması için kaydedilen reformlar. Yani. 2001 öncesinde hayal edilemeyen hizmet ve yatırımlar. Rüyalara bile sığmayan reformlar. Her alanda, Tarihe sığmayacak bir AK milat. Gelin On Birinci Kalkınma Planını değerlendirirken önce hakkı teslim edelim. Gelin, bu ülkenin vesayetçilerin hakimiyetine girmemesi yolunda kefenini cebinde taşıma kararlılığını gösteren, 28 şubatçı inanç katillerine, 15 Temmuzcu demokrasi düşmanlarına karşı tarihi bir dirilişe öncülük eden, ekonomik ve sosyal bağlamda hayata geçirilen yatırım ve reformlarla Türkiye'yi küresel gündeme taşıyan Cumhurbaşkanımıza ve onun yol arkadaşlarına haklarını vererek şükranlarımızı sunalım" dedi.11. Kalkınma Planı'nın, rekabetçi üretim ve verimlilik, istikrarlı ve güçlü ekonomi, nitelikli insan, güçlü toplum, yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre, hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim başlıkları altında kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, "On birinci kalkınma planı bir vizyon belgesidir" dedi.On Birinci Kalkınma Planının Tema'sına değinen Milletvekili Aydemir, "Bir ilk var. Daha önce söylenmemiş ve planlanmamış bir ilk. Bu 'Yerli ve milli' olmak Tema'sıdır. Yani değerlerle buluşmak, onları vizyona taşımak ve onlarla ekonomide, sosyal olgularda tarif bulmak. Tarımda, sanayide, iletişimde, enerjide, savunmada yerlilik ve millilik. Planın temeli ve tarifi budur. Yani öze dönüş. Yani özde diriliş. Rakamların bile kifayet edemeyeceği bir anlamlı büyüme. Temeller üzerinden yeniden varoluş. Temellerimiz üzerinden önce 2023 ve sonra 2071'lere yürüyüş. Kutlu bir niyet ve kutlu bir sefer. Diyoruz ki, milli mücadelenin 100. yılında: Gelin. Tarihi bir mutabakat, gönül birliğiyle On Birinci Kalkınma Planı hedefine birlikte yürüyelim. El ele, gönül gönüle" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM