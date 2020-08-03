Milletvekili Aydın: "Ayasofya kararı Müslümanların öz güvenlerini yerine getirdi"

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Ahmet Aydın, ülke ve kent gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Aydın, Ayasofya karanının, Müslümanlara özgüven getirdiğini belirterek, İstanbul Sözleşmesi'nin aile yapısına zarar vermeden düzenlenebileceğini kaydetti.

Aydın, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi ayak üstü konuşulacak konular değil. Üzerinde çalışılması gereken bir konu. Sözleşme tarihinden sonra neler oldu, bu sözleşmeye bağlı olarak mı bir takım gelişmeler yasandı? Yoksa ikincil mevzuatta tüm bunların birlikte ele alınması lazım. Aile yapımızı zedeleyemeyecek tarzda, fırsat eşitliğini de bir şekilde sağlayacak bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun incelenmesi, araştırılması, fıtrata aykırı tarafları evet var. Yok eğer bunlarında telafi edecek tarzda bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir. Sözleşmeden çekilip çekilme konusunda Türkiye'nin vereceği bir karardır. Türkiye eğer ihtiyaç varsa sözleşmeden çekilebilir. Yada çekincelerin ortadan kaldırılması, aile yapımıza zarar vermeyecek şekil verilebilir. Sözleşmeye bağlı olarak değil yasal düzenlemelerde buna bakmak lazım" dedi.

Aydın, Ayasofya kararıyla ilgili ise, "Birilerinin iradesiyle idare edilen bir Türkiye yok. Türkiye'nin ipi kendi elinde, milletten alınan güç ile kararlar alınıyor. Ayak ayak üstüne atıp Türkiye'ye talimat vermeye alışmışlardı. Ayasofya kararı Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bütün İslam ümmetinde de ciddi bir heyecan oluşturdu. Müslümanların öz güvenleri açısından son derece önemli bir gelişme oldu. Evet kolay değildi ama Cumhurbaşkanımız hiç bir çekince ileri sürmeden bu kararı verdi" diye konuştu.

Pandemi sürecinde de Adıyaman'a hizmet için canla başla çalıştıklarını aktaran Aydın, "Kurban Bayramı vesilesiyle yine kentimizde, sahalardayız. Şehrin taleplerini beklentilerini çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. İhtiyaç ve talepleri ilk elden çözmeye çalışıyoruz. Bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramını kutluyorum.

Pandami sürecinde hayat devam ediyor, bu süreçte hiç durmadık. Adıyaman özelinde sahadaydık. Ankara'da Adıyaman'ın taleplerini yakından takip ettik.

Köprülü Kavşağın 600 gün süresi olmasına rağmen bunu kısa bir sürede tamamlandı. İnşallah 15 Ağustos'ta trafiğe açılacak. Adıyaman'da 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin ihalesinin Mart ayında yapılacağını duyurmuştuk. 217 milyon bedelle yatırım programına alınmıştı ve ihalesi yapılarak sözleşme imzalandı.

Yağmurun yoğun olduğu dönemde sel oluşuyordu, DSİ tarafından kuşaklama kanalı ihalesi yapıldı. Besni, Gölbaşı ilçeleriyle birlikte, Harmanlı, Belören, Besni Suvarlı ve 12 köyün içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak olan Erkenek İçme Suyu Projesinin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapılarak inşaatına başlandı. 130 kilometre ileriden 2 sene içerisinde suyu getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de 25 sulama projesini TOKİ marifetiyle finansmanında ayarlamak suretiyle planlaması yapıldı. 25 Projeden ikisi Koçali ve Gömükan projeleridir. Adıyaman ve Besni Millet Bahçelerinin ihalesi gerçekleşti. Samsat Hükümet programını ihale etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü inşaatına başlandı. Valilik, özel idare binası tamamlandı. Samsat ve Çelikhan ilçelerimizle birlikte Pınarbaşı ve Balkar beldelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Temennimiz Tut, Sincik, Gerger ilçelerimizi de doğal gaza kavuşturmanın gayretinde olacağız. Spor tesislerimiz devam ediyor. Merkezde 15 halı saha, 1 gençlik merkezi yapılacak. İlçelerde devam eden spor yatırımları var. 2002'de 9 tesis varken şimdi 100'ü geçti.

Adıyaman Türkiye ortak paydasında kamu ve sivil iradeyle birlikte her türlü yatırımın arkasındayız. İnşallah yeni yatırımları hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Kahta02 Spor BAL'da lider olmuştu. Pandemi sürecini dikkate alarak BAL'da top koşturan şehir takımları var. Bu sürece dikkate alarak 2 defa Gençlik Spor Bakanımızla görüştük, Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu ile görüştük. Bu manada 1-2 puan geride olan takımlarında 3. Lige çıkması konusunda girişimlerde bulunduk. Adıyaman gibi 11-12 şehrimiz çifte bayram yaptı. Adıyaman 1954 Spor ve Kahta02 Spor'a 3. Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN