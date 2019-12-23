Haberler » Güncel » Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi - Haber

Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.

23.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54 Milletvekili Aydın, Besni millet bahçesinin yapılacağı yeri inceledi
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Ahmet Aydın, ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin yerini inceledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Besni ilçe Başkanı Eyüp Mehmet Erdem ve partililerle beraber ilçede bir takım incelemelerde bulunan Milletvekili Aydın, vatandaşlarla da sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Besni ilçesinde yer alan eski tekel depolarının bulunduğu alanda yapılması planlanan millet bahçesinin yeri incelendi. - ADIYAMAN

Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Besni, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi - Eski CHP Milletvekili ve inşaatın müteahhidi Sinan Aygün -... - Haber
18:44   Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü - Haber
18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:46:57