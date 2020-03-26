Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milletvekili Aydın'dan tütün üreticilerine büyük müjde

Adıyaman ekonomisin 'bel kemiği' olarak kabul edilen kıyılmış sarmak tütün mamullerinde uygulanan yüzde 63 oranının, yüzde 40'a indirildiğini Milletvekili Ahmet Aydın müjdeledi.

26.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:25
Milletvekili Aydın'dan tütün üreticilerine büyük müjde
Adıyaman ekonomisin 'bel kemiği' olarak kabul edilen kıyılmış sarmak tütün mamullerinde uygulanan yüzde 63 oranının, yüzde 40'a indirildiğini Milletvekili Ahmet Aydın müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan kararda tütün ürünleri ve tütün yerine geçen maddelerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artırıldı. Aynı kararnamede Adıyaman'da üretimi fazla olan kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman için çok önemli olan kıyılmış sarmalık tütün ÖTV'sinin yüzde 40 olduğu müjdesini verdi.

Ahmet Aydın, "Cumhurbaşkanlığı kararı ile tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların ÖTV oranı yüzde 80'e çıkarıldı. Bunun yanında ilimiz için çok önemli olan ve uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve gayret gösterdiğimiz kıyılmış sarmalık tütünün ÖTV'si yüzde 40 olarak belirledi. Bu oran tütün üreticilerimiz beklentilerini karşılayan bir orandır. Bu süreçte hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem tütün üreticilerimiz başta olmak üzere milletvekillerimiz ile bu konunun takipçisi olduk. Takiplerimizin olumlu sonuç vermesi bizleri üreticilerimiz adına mutlu etti. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Ahmet Aydın, Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Milletvekili Aydın'dan tütün üreticilerine büyük müjde - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı bini aştı
Diğer liderlerin aksine net konuştu: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Diğer liderlerin aksine net konuştu: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Yunanistan’da Türk köyü karantinaya alındı Haberler
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Haberler
Koronavirüsten ölenlerin defni için iki mezarlık belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu’na yanıt verdi Haberler
Ulaştırma Bakanlığı, Kanal İstanbul ihalesinin zamanlamasını eleştiren İmamoğlu'na yanıt verdi
Manavgat’ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı! Haberler
Manavgat'ta korona tedbirleri vatandaşı durdurmadı!
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören hasta, yaşadığı zor anları anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:44: Erbaa Belediyesi el dezenfekte istasyonları oluşturdu - Haber 17:44: Kadıköy'de, evinden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtıldı - Haber 17:43: Hastanelerin maske ihtiyacını ev hanımları karşılıyor - Haber 17:43: Bu besinler, bağışıklığı güçlendiriyor! - Haber 17:42: Bozcaada'da 180 hanenin pazar ihtiyacı karşılandı - Haber 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 16:48: Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı - Haber 16:27: Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde - Haberler 16:16: Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak - Haber 16:15: Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı - Haber