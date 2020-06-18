Milletvekili Aydın, Gölbaşı'nda temaslarda bulundu

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Milletvekili Aydın, Gölbaşı'nda temaslarda bulundu
18.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:45
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı ilçesinde çeşitli temaslarda bulunarak, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Gölbaşı İlçe Başkanı Hakan Toydaş, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a eşlik etti.

Gölbaşı ilçesinde ilk olarak Belören Belde Belediye Başkanı Mahmut Turan'ı makamında ziyaret eden Aydın, daha sonra beldede yapımı süren aile sağlığı merkezi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Daha sonra Balkar Belde Belediye Başkanı Orhan Orhan'ı makamında ziyaret eden Aydın, beldede bulunan aile sağlığı merkezi ve 112 acil hizmetler binası inşaatında incelemelerde bulundu.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aydın, partililerle bir araya geldi. Partililere konuşan Ahmet Aydın, pandemi süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili Aydın, maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyarak partilerin üye çalışması yapmasını istedi.

Aydın, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, maske takmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Aydın, "Adıyaman'ı çok özledik. Zor günleri hep birlikte atlatıp çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Sevdamız Adıyaman" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Ahmet Aydın, AK Parti, Adıyaman, Politika, Haber

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