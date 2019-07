Milletvekili Aydın'ın 15 Temmuz mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,15 Temmuz nedeniyle mesaj yayımladı.Ahmet Aydın yayımladığı mesajında, "15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi istiklalimiz ve istikbalimiz bağlamında ülke tarihinde karşılaştığımız en kanlı ve tehlikeli girişimlerden biri olmuştur. Şükür ki Allah'ın lütfu, milletimizin cesareti ve eşsiz direnişi ile Cumhurbaşkanımızın o süreçte ortaya koyduğu liderlik sayesinde bu hain girişim kısa bir sürede bertaraf edilmiştir. FETÖ'ye yönelik olarak başlatılan mücadele ve alınan tedbirler sayesinde ülkemizde kararların daha hızlı bir şekilde alınması ve etkin olarak da uygulanabilmesinin yolu açılmış, milli güvenliğimiz iç ve dış tehditlerden arındırılmış, geleceğe daha sağlam adımlarla ve umutla yürüyen bir Türkiye tablosu ortaya çıkmıştır.251 vatan evladımızın şehit olduğu, 2 bin 193 gazimizin olduğu bu hain darbe teşebbüsünden sonra sorumluların kısa süre içerisinde yargı önüne çıkartılmış olması, milletimizin gönlüne su serpmiştir.Geldiğimiz noktada gerçekleştirilen adli ve idari süreçlerle birlikte örgüte yönelik büyük bir başarı sağlanmış, tehdit minimize edilmiştir. Bundan sonrada sürekli ve kararlı bir mücadele kuşkusuz devam edecektir.Ülkemiz, tarihi kodlarıyla, gelecek tasavvuruyla, güçlü toplumsal bağıyla bölgede ve dünyada her daim söz söylemeye devam edecek, masum ve mazlum milletlerin de her zaman umudu olacaktır.Bizi içimizden çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyecek, her türlü fitneye ve ifsada karşı da toplum ve fertler olarak müteyakkız olacağız.Bu vesileyle, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazan milletimizin "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü"nü tebrik ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize ve yakınlarına esenlikler diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu. - ADIYAMAN