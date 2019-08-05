Milletvekili Aydın, OSB'de incelemede bulundu

AK Parti Giresun
Milletvekili Kadir Aydın
, Bulancak ilçesindeki Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu.
Aydın, ziyarette, OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz ve mütevelli heyeti üyesi Ali Fatoğlu ile görüştü, süren çalışmaları değerlendirdi.
Milletvekili Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'de tam kapasiteye ulaştığında 5 bine yakın kişinin istihdam edileceğini söyledi.
OSB'nin, Giresun ve ilçelerin ekonomisi için lokomotif görevi göreceğine işaret eden Aydın, şöyle konuştu:
"Hem ülke hem de bölge ekonomimiz için ciddi anlamda katkısı olacak OSB'de yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Şu anda yapımı devam eden trafo merkezimizin yanı sıra bölgede bulunan firmalarımızın enerji ihtiyacını ve Giresun enerjisinin büyük bir kısmını karşılayacak mobil santralimiz de devreye alındı. Bu yatırım OSB'miz dışında Giresun ilimizin de faydalanacağı çok önemli bir yatırımdır."
Mete Bahadır Yılmaz ise OSB ile Giresun'un enerji ihtiyacını karşılayacak trafo merkezinin yapımının devam ettiğini vurguladı.
Yılmaz, mobil santralin Giresun'a gönderilmesinde emeği geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile ilgililere teşekkür ettiklerini söyledi.