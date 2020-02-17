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Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden aileye ve endoskopi sonrası yaşamını yitiren kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

17.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:30Milletvekili Aylin Cesur'dan taziye ziyaretleri
İYİ Parti Aylin Cesur, Yalvaç ilçesinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden aileye ve endoskopi sonrası yaşamını yitiren kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
Milletvekili Cesur ilk olarak Salur Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Şubat'ta çıkan yangında 3 çocuğu ölen Süleyman ve Cemile Altınbaş çiftini ziyaret etti.
Aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştığı belirten Cesur, olaya ilişkin cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.
Cesur, daha sonra Yukarı Kaşıkara köyüne geçerek bir süre önce mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan endoskopi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Ramazan Gök'ün yakınlarıyla görüştü.
Aileye başsağlığı dileyen Cesur, acılarını paylaştığını ifade etti.

Milletvekili, Aylin Cesur, İYİ Parti, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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