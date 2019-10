Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Bakan Albayrak'a teşekkür

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, üniversitelere ek kaynak artırma talebinin çözüme kavuşması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.Ayvazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite hastanelerinin daha etkin sağlık hizmeti verilebilmesi için düzenli olarak aktarılan kaynağa ek olarak hükümetin kaynak artırma kararı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de (KTÜ) yer almasının önemli olduğunu belirtti.Bakan Albayrak başkanlığında Ankara'da AK Parti Trabzon milletvekillerinin yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililerin bir araya geldiklerini kaydeden Ayvazoğlu, üniversite hastanelerinin ek kaynak ihtiyacı ile ilgili olarak Albayrak'a taleplerini ilettiklerini ve ivedilikle sorunun çözüme kavuştuğunu ifade etti.Ayvazoğlu, KTÜ Farabi Hastanesi'nin de içinde bulunduğu ek kaynak için hizmet alacak ve yapılacak araştırmaların sonuçlarından faydalanabilecek vatandaşlar adına Trabzon'un sorunlarına her zaman ve her zeminde yüksek hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu kaynak ile Trabzon'umuz gibi birçok üniversite hastanesinin akademik çalışmalarına da destek sağlamaya imkan veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bu karar açıklandı ve açıklamanın ardından kararın alınması ile bizler de sahada vatandaşlarla yaptığımız görüşmelerle gelen taleplere gösterdiğimiz hassasiyetin bir göstergesi oldu. Ülkemizin çeşitli illerinde hizmet veren üniversite hastaneleri gibi KTÜ Farabi Hastanesi'nin de ek kaynak aktarılacak hastaneler arasında bulunmasının, bölgemiz ve şehrimiz için önemli olan hastanemizde verilen hizmet ve yapılan araştırmalara katkı sağlayacağı inancındayım. Şehrimizi ilgilendiren tüm konularda sahada bizlere ulaştırılan her konuya gösterdiğimiz hassasiyet ve sorunların çözümü için doğru kanallar kullanarak, konunun takipçisi olarak yaptığımız görüşmelerde girişimlerimizin kamu yararına sonuca ulaşması bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir."KTÜ Farabi Hastanesi'nde yaşanan sorunların da bu bağlamda değerlendirildiğinde sonuca ulaşması gereken ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğuna vurgu yapan Ayvazoğlu, "Trabzon'un ve bölgenin markası olan KTÜ Farabi Hastanesi, alanında dünya ile yarışabilecek başarılı hocalarımız ile sağlık turizminin en önemli ayağıdır. Potansiyeline yakışır bir hizmet ve konfor sunması da vatandaşlarımızın hakkıdır." ifadesini kullandı.