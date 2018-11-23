Milletvekili Balta Öğretmenler Günü'nü Kutladı

AK Parti Trabzon Milletvekili
ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Balta mesajında, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çekerek, "Öğretmenlerimiz, insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler. Milletimizin her bir ferdinin, kendisi ve çocukları için öğretmenlerimize şükran borcu vardır. İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak bizim için, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı. Türkiye
'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerin emeklerinin çok önemli payı olacağını dile getiren Balta, şunları kaydetti:
"Donanımlı nesillerin ilk mimarı, ilk şekli vereni değerli öğretmenlerimiz saygı ve sevginin en büyüğünü hak etmektedirler. Öğretmenlerimiz, hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını yükseltme, öğretmenlerimizi maddi ve manevi olarak toplumumuzda hak ettikleri saygın konuma taşıma noktasında da büyük gayret sarf ediyoruz. Ülkemizin en ücra yerlerinde türlü zorluklara rağmen fedakarca görev yapan öğretmenlerimizi desteklemeye, onların çalışma şartlarını daha da iyileştirmeye kararlıyız."
Balta, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutlayarak, ebediyete intikal etmiş öğretmenleri de rahmetle andığını ifade etti.
Trabzon,Milletvekili