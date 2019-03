Milletvekili Başer Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda huzur duyacağı bir şehri oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kınalı Hasan Yurdu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri" programının bu haftaki konuğu Başer oldu.Başer, burada yaptığı konuşmada, toplumda ve hayatın her alanında insanların sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirterek, bilinçli bireylerin yetişmesinin ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.Milletvekili seçildiği ilk günden itibaren her zaman Yozgat'ta halkla iç içe olduğunu dile getiren Başer, zaman zaman öğrencilerle bir adaya geldiğini aktardı.Başer, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde çok büyük badireler atlatıldığını ifade ederek, "Tabi bunu halkımızın demokrasiye olan inancı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi ve güvenleri sayesinde gerçekleştirdik. Türkiye'miz, bulunduğu konumu itibariyle stratejik bir öneme sahiptir. Sınırlarımızda yanan ateş en fazla bizim ülkemizi etkilemektedir. Bugün AK Parti ve Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve siyasi tecrübesi ile Türkiye'nin onayı olmadan Irak'ta, Suriye'de ABD ve batılı ülkeler kafalarına göre oyunlar kuramıyor." dedi.Kendisinin çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini belirten Başer, önce bir şeyi hayal etmek gerektiğini anlattı.Gençlere nasihatlerde bulunan Başer, imam hatip lisesi mezunu olduğunu ve o dönemde avukat olmayı hedeflediğini ifade ederek, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmek istiyordum, hayalime kavuşmak için çok çalıştım, mücadele ettim ve kazandım. Gençlerimizin de önce hayal etmesi gerekiyor. Hayal et, mücadele et, zafer senindir." diye konuştu.Başer, AK Parti'nin gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Eskiden, lise ve üniversite öğrencilerinin en büyük sorununun başında barınma geliyordu. Bugün devletimiz, 5 yıldızlı otel konforunda öğrencilerimize barınma imkanı sunuyor, burs ve kredi imkanları var. Artık kendi evlerimizde olmayan imkanların çoğu yurtlarımızda sağlanıyor. Gençler geleceğimizdir, gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır."Başer, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.Programda selamlama konuşması yapan AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse de daha yaşanabilir Yozgat hedeflediklerini belirterek, seçildiği takdirde öğrencilerin sorunlarını öncelikli çözeceklerini belirtti.