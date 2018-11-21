Milletvekili Boyraz İlçesine Kamelya Hediye Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz
memleketi Sivas
'ın Gürün
ilçesine 12 adet park kamelyası hediye etti.
Doğduğu toprakları unutmayarak her fırsatta memleketine gelen Milletvekili Boyraz
12 adet park kamelyası hediye ederek hemşehrilerini sevindirdi. Yaklaşık değeri 120 bin lira olan park kamelyalarının 3 adedini Suçatı
Mahallesine 2 adedini Bahçeiçi köyü Yusuf Dede
Mesire Alanı'na ve geri kalanlarını da Gürün Kaymakamlığı'na gönderen Boyraz birçok kurum ve kuruluşu da destekte bulundu.
İlçe halkı Boyraz'a verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. - SİVAS
Ak Parti,Gürün,Sivas,Osman Boyraz
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:34