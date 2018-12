Milletvekili Çakır, Engelli Çocuklarla Buluştu

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:40



AK Parti Malatya Ahmet Çakır , engeli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması adına Malatya'da önemli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, " Türkiye genelinde hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla çok büyük mesafeler alındı. Özelde de Malatya'mız, Türkiye genelinde Avrupa standartlarını yakaladı. Malatya olarak Türkiye ortalamanın üzerinde bir başarı var" dedi.Milletvekili Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezindeki engelli çocuklarla bir araya geldi.Koordinasyon merkezindeki çalışmaları yerinde inceleterek, bilgiler alan Çakır, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engellilerimiz ziyaret ettik. Tabi belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetlerle birlikte, hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle gerçekten engellilerimizin hayata tutunmasında, sosyal hayat içerisinde yer almasında çok büyük katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.Milletvekili Çakır, Malatya'da engelli bireylere yönelik olarak önemli tesislerin yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:"Belediyelerimizin engellilerimiz her boyutuyla her türlü engellilerimize karşı eğitim faaliyeti, yapılan proje uygulamaları, onlar adına yapılmış mekanlar olsun; eğitim noktaları, sosyal ve kültürel merkezler olsun engelliler açısından Malatya'nın çok iyi bir il olduğunu söyleyebilirim ama bu daha da ileriye taşınabilir. Şuanda Malatya'mızda Malatya Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimiz gerçekten engellilerimize yönelik önemli tesisler yapıyor. Malatya'mızda her türlü engelli kardeşlerimizin her bölgede ulaşabileceği, istifade edebileceği hem eğitim noktasında hem de bedensel gelişimi sağlaması noktasında hem de fiziksel, duygusal, sosyal olarak; el becerileri hobileri gerçekleşme adına onlarca binanın inşa edildiğini ve faaliyet de olduğunu görüyoruz. Bu yapılan çalışmalar bizleri son derece mutlu ediyor."Engelli bireylere hizmet veren merkezlerin özellikle engelli çocukların eğitimlerine de büyük katkı sağladığını dile getiren Çakır, "Burada Malatya Büyükşehir Belediyemizin engellilerimize yönelik uyguladığı özellikle E- KPSS sınavına hazırlığa yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Çocuklarımızın burada aldıkları eğitimle birlikte tercih yapmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tabi ki bizim amacımızda; kamuda engelli çalışan sayısını artırmak. Daha çok engelli vatandaşımızın kamuda çalışması gerekiyor, bizde bunu artırmada mükellefiz" ifadelerini kullandı.Engelli bireylere yönelik Malatya'da önemli çalışmaların yapıldığını ve bu noktada da Avrupa standartlarının yakalandığını belirten Çakır, "Belediyelerimiz yaptıkları çalışmalarla, sokak ve park düzenlemeleri, engelli kardeşlerimizin günlük hayatlarında engellerle karşılaşmamaları adına önemli katkılar sağlıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle herkesin, bütün kurumların engelli vatandaşlarımızın önüne çıkan engelleri kaldırma adına duyarlı olması gerekiyor. 'Engel olmayalım yeter' felsefesiyle hem özel hem de kamu alanlarının mutlaka engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde projelendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da gerek Malatya'mızda gerekse de Türkiye genelinde hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla çok büyük mesafeler alındı. Özelde de Malatya'mız, Türkiye genelinde Avrupa standartlarını yakaladı. Malatya olarak Türkiye ortalamanın üzerinde bir başarı var. Bunu da görmezlikten gelmemek lazım. Bu vesileyle engelli derneklerimizin de bir o kadar aktif olduklarını biliyoruz" diye konuştu. - MALATYA