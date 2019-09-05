Milletvekili Çalık, muhtarları belediye ve kurum yöneticileriyle buluşturdu

AK Parti Malatya Milletvekili
Öznur Çalık, 37 mahalle muhtarını, belediye ve kurum yöneticileriyle buluşturdu.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, mahalle ziyaretlerinde kendisine iletilen sulama ve içme suyu ile kanalizasyon gibi sorunların çözümü için Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve DSİ yöneticilerini düzenlenen toplantılarda 37 mahalle muhtarı ile bir araya getirdi. Toplantılarda mahalle muhtarlarının dile getirdiği sorunlara çözüm önerileri sunuldu.
Çalık, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e sorunların çözümü için gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek, DSİ'nin de sorun ve sıkıntıların her zaman takipçisi olduğunu ve buna yönelik projeler gerçekleştirdiğini kaydetti.
Çalık, DSİ'nin 17 yılda baraj, gölet, içme suyu, sulama suyu gibi projelere yaklaşık 2,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptığını bildirdi.
Battalgazi ilçesindeki bazı mahallelerin Kapıkaya Barajı'nın sulama suyu sahasına eklenmek istediğini belirten Çalık, bölgedeki ikinci talebin Yenice Mahallesi bölgesine yeni bir göletin yapılması, üçüncü talebin ise Yaygın Göleti sulama suyu sahasına yine bazı mahallelerin eklenmesi olduğunu kaydetti.
Çalık, daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı muhtarlar ve Yeşilyurt Ziraat Odası yönetimiyle sulama suyu, içme suyu, kanalizasyon ve yol sorunlarının konuşulduğu toplantıyı gerçekleştirdi.
Yeşilyurt ilçesinde sulama ve içme suyu ile kanalizasyon sorunlarının çözümü için Büyükşehir, ilçe belediyesi ve DSİ'nin kendi sorumluluk bölgelerinde gereken çözümleri bulacaklarını ifade eden Çalık, konunun her zaman takipçisi olduğunu kaydetti.