Milletvekili Can: Kırıkkale'deki selde 38 milyonluk hasar ortaya çıktı

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale'de yaşanan sel felaketi nedeniyle 38 milyon TL hasar ortaya çıktığını söyleyerek, "Çiftçilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi için çalışmalar başlatıldı" dedi.Ramazan Can, partisinin il başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekili Can, son haftalarda Kırıkkale'de etkili olan yoğun yağmur nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:"Bu üzücü olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlimizde büyük zararlar var, valimiz, belediye başkanımız, teşkilatımız olay yerine giderek incelemelerde bulundular, vatandaşlarımızın yanında yer aldılar. İlçelerimizde hasar tespit tutanakları tutuldu. Yapılan incelemelerde Kırıkkale ölçeğinde 38 milyon gibi bir hasar ortaya çıktı. Bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdık, Kırıkkale'mizin son durumunu cumhurbaşkanımıza ilettik, ilgili bakanlıklara dosyalar verildi. Hasar olan yerlerle ilgili çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını, Ziraat Bankası'na olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi için çalışmalar başlatıldı."Milletvekili Can daha sonra parti il başkanlığına gelen vatandaşların sorunlarını dinledi.

