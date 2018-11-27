Milletvekili Çelebi, Ağrı Gençlik Platformu Buluştu

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Ağrı Gençlik Platformu ile bir araya geldi.
Geçtiğimiz günlerde kurularak AK Parti Grup Toplantısına katılan Ağrı Gençlik Platformu üyeleri, Ağrı'daki gençliği bir araya getirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Platform geçici yönetimi, AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi
ile bir araya gelerek platformun çalışmalarını aktardı.
Platformun Ağrı gençliğinin her kesimine hitap etmesini isteyen Çelebi, platformda yüzlerle değil, binlerle bir temsiliyet istediğini söyledi.
Çelebi, "Sizlerin Ağrı'daki gençleri bir çatı altında toplayacağınıza inancım tam. Ben de AK Parti'nin bir milletvekili olarak, bir büyüğünüz olarak sizlere gereken tüm desteği vermeye hazırım. Platform seçimlerinin bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesi, sizlere yakışacak en güzel davranış olur. Ağrı gençliği için her zaman sizlerle önemli işler çıkaracağımıza inancım tam." diye konuştu.
Platform adına geçici başkanlık yapan Muhammet Taştan ise, platformun amacının gençliğin sorunlarını aktarmak olduğunu söyledi.
"Bizim bir araya gelme amacımız ortak sorunlarımızın çözüme kavuşturulmasıdır." diyen Taştan, şöyle konuştu:
"Bu amaçla hareket ederek çalışmalar yürütüyoruz. Milletvekilimiz Ekrem Çelebi'den platform çalışmalarımızda destek bekliyoruz. Bir seçim kararı aldık. Platform olarak hem başkanımızı seçeceğiz, hem de oluşturacağımız çalışma grupları ile gençlerin sorunlarını tespit ederek yetkili makamlara ileteceğiz."
Program, platform üyelerinin sorularının cevaplanması ile son buldu.
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