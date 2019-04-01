Milletvekili Çelebi'den Seçim Teşekkürü

Yaptığı açıklamada Ağrı'lıların hizmeti ve istikrarı tercih ettiğini söyleyen Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Ağrı'yı çok önemsediğini belirterek, seçim sonuçları Ağrı'lılarında Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'a sahip çıktığının bir ifadesidir dedi

"YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINA 24 HAZİRANDA BAŞLADIK"

24 Haziran seçimleri sonrasında seçim startını verdiklerini söyleyen Çelebi " 24 Haziran seçimleri sonrasından 31 Mart zaferine kadar hiç durmadan aralıksız olarak teşkilatlarımızla birlikte yerel seçim çalışmalarımızı yürüttük. 12 Aralık tarihi itibari ile Ağrı Belediye Başkan adayımız Savcı Sayan da bu çalışmalarımıza dahil oldu. Ocak ayından itibaren hummalı bir şekilde yaptığımız çalışmaların sonucunu, bu elde ettiğimiz zafer ile gördük" dedi.

"KAYYUM HİZMETLERİ KAZANMAMIZDA ETKİLİ OLDU"

Ağrı'lıların hizmete oy verdiğini söyleyen Çelebi," Özellikle Kayyum sürecinde Ağrı çok önemli hizmetler gördü. Bu hizmetlerin yerel seçimlere etkisini alanda ve seçim sonuçlarında gördük. Ağrı'lı hemşehrilerimiz hizmetin devamı için, istikrar için AK Parti diyerek gönül siyasetini tercih etti. Bu vesile ile 2 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve görev süresi sona eren Ağrı Valimiz Sayın Süleyman Elban'a da ilimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

"CUMHURBAŞKANIMIZA SÖZ VERMİŞTİK"

Seçim öncesi çalışmalarına da değinen Çelebi "Cumhurbaşkanımız ile yapılan toplantıda AK Belediyecilik için söz veren Aile büyüklerimize, Grup toplantısında söz veren gençlerimize, sandıklara sahip çıkan müşahitlerimize, STK'larımıza, Recep Tayyip ERDOĞAN'a inanan ve güvenen hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza, seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerimize ve İttifak ortağımız MHP seçmenlerine teşekkür ediyorum. Ağrı bir demokrasi şölenine imza attı." dedi

"SAVCI SAYAN 115 BİN AĞRI'LININ BAŞKANI OLACAK"

Ağrı önemli hizmetler alacak diyen Çelebi " Ağrı'da seçim sürecinde 10 Bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağrı'yı ne kadar önemsediğinin göstergesiydi. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından, Ağrı için bir çok söz aldık. Şimdi Belediyeyi alarak elimizi güçlendirdik. Artık Ağrı için kapıları aşındırma ve hizmet zamanı. AK Parti'nin Belediye Başkanı, 115 bin Ağrı'lının başkanıdır. Hizmeti Ağrı'nın dört bir yanına ulaştıracak, gönül belediyeciliği ile gönülleri kazanacağız. Bu vesileyle Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan kardeşimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Aynı şekilde Hamur ve Taşlıçay İlçe Belediye Başkanlarımızı, Tahir Belde Belediye Başkanımızı ve seçilen İl Genel Meclis Üyesi ile Belediye Meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. " dedi

Kaynak: Bültenler