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Milletvekili Çelebi'den Türk ve ABD ticaret bakanlarına Ağrı daveti

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Türkiye-ABD Çalışma Yemeği"nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u Ağrı'ya davet ettiğini bildirdi.

13.09.2019 15:06Milletvekili Çelebi'den Türk ve ABD ticaret bakanlarına Ağrı daveti
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Türkiye-ABD Çalışma Yemeği"nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'u Ağrı'ya davet ettiğini bildirdi.
Çelebi, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Ankara'da düzenlenen yemeğe Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alparslan ve yönetim kurulu üyeleriyle katıldıklarını belirtti.
Yemekte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Çelebi, Ağrı'daki ticari faaliyetler hakkında bilgi verdiklerini vurguladı.
"Nuh'un gemisini demirlediği ve dünyaya ikinci kez hayat verdiği Ağrı'da siz değerli bakanlarımızı görmekten onur duyarız." ifadelerini kullanan Çelebi, her iki bakanı Ağrı'ya davet ettiğini ifade etti.
ABD'li Bakan Ross ve Ticaret Bakanı Pekcan'ın da daveti memnuniyetle karşıladığını anlatan Çelebi, bakanların Ağrı'yı ziyaret etmekten onur duyacakları sözlerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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