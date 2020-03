Milletvekili Çelebi, Korona tedbirlerinin Ağrı'ya etkilerini raporlaştırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, kovid-19 olarak bilinen Korona virüsü sebebi ile ülke genelinde alınan tedbirlerin Ağrı'da oluşturduğu etkileri raporlaştırdıklarını söyledi.Hükümet olarak vatandaşların sağlığına yönelik alınan tedbirlerin hayata geçirildiğini anımsatan Milletvekili Ekrem Çelebi, alınan tedbirler sonrasında ticaret ve tarım sektöründe gelişen olumsuzlukları raporlaştırarak yetkili makamlara sunacaklarını belirtti. Kovid-19 etkisi Konu ile ilgili STK'lar da veriler beklediğini söyleyen Çelebi, şöyle konuştu:"Hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında toplum sağlığını ilgilendiren bir takım kısıtlamalar yapıldı. Salgının yayılım hızını azaltmak için yapılan bu kısıtlamalar ilimizde de ticaret ve tarımda belirli etkiler oluşturdu. Bu etkileri minimum seviyeye indirebilmek amacı ile ilimizde örgütlü olan Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ziraat Odası başkanları ile görüşerek mevcut durum analizine yönelik raporlar vermelerini istedim. Salgınla mücadele sonrasına kadar aralıklı olarak bu raporları isteyerek ilimizdeki ticaret ve tarımın salgın öncesi ve salgın sonrası oluşturduğu etkiyi net bir şekilde görebilme fırsatını yakalayacağız."'Raporlar İlgili Makamlara Ulaştırılacak''Kendi sorunlarımızı bilmeden sorun var diyemeyiz' şeklinde konuşan Ağrı Milletvekili Çelebi, "İlimizin sorunlarını bilmeden yetkililere aktaracak bir şeyimiz olamaz. Bu sebeple salgının başladığı ilk günden bu yana her gün Ağrı'da toplumun her kesimi ile iletişime geçerek ilimizin son durumu hakkında bilgiler alarak raporlar tutuyor, gerek STK'lardan aldığımız bilgiler gerekse hemşehrilerimizden edindiğimiz bilgileri ilgili makamlara iletiyorum" diye konuştu. Çelebi, kovid-19 salgınının toplumsal bir sorun olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bu sorunu hep birlikte yeneceğimize inancım tam. Ancak bunu en az hasarla atlatabilmek için gerekli çabayı millet olarak göstermemiz gerekiyor. Sağlığınız bizim için çok önemli. Bu aşamada her bir vatandaşımızın çok dikkatli davranması gerekiyor. Tedbirimizi asla elden bırakmamalıyız. Evde huzur var, hayat var. Herkesi, tüm Ağrılı hemşehrilerimizi evde kalmaya davet ediyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA