Milletvekili Çelebi, Mevlid Kandili'ni Kutladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, Mevlid Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelebi mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili'ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bu geceyi kutlarken Hz. Muhammed'i daha iyi anlamak gerektiğini dile getiren Çelebi, şunları kaydetti:
"Bu gece Peygamber Efendimizin bizlere sunduğu bütün değerleri ve yol gösterici öğütlerini anlama ve bu anlayışla yaşama ve yenilenme zamanıdır. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyor, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum."
Ağrı,Ak Parti,Ekrem Çelebi,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:31