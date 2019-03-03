Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'den İnköy Mahallesi'ne Doğalgaz Müjdesi

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AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile birlikte İnköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.İnköy Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Ceyda Çetin Erenler, doğalgaz ile ilgili çözümlenemeyecek bir sorunun söz konusu olmadığını belirterek, "Çinigaz ile sürekli iletişim halindeyiz. Doğalgazla ilgili çalışmalarda önemli yol katettik.Olumsuz hava şartları ve bazı yolların imarıyla ilgili problemler var. O problemleri de çözersek hiçbir sorun kalmayacak. Doğalgazla ilgili de sıkıntı yaşanmayacak inşallah. Bir tek vatandaşımızın doğalgaz abonesi olması için uygulanan prosedürle çok sayıda vatandaşımızın aboneliğinde uygulanan işlemler aynıdır. Bir bölgede, yalnızca bir tek kişi doğalgaz abonesi olma talebiyle başvurduğu takdirde Çinigaz yetkilileri, maliyet açısından zorlanabilir. Bizim için milletimizin her ferdinin mutluluğu çok önemli. Hiç endişeniz olmasın. Bir kişinin bile üzülmesi yüreğimizi incitir. Çinigaz yetkilileriyle diyalog halindeyiz. Vatandaşlarımızın taleplerine cevap vereceklerini düşünüyorum, biz de daima sizlerin yanındayız, konunun takipçisi olacağız" dedi."31 MART SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"Erenler, sözlerinin devamında "Mahalle Başkanımızla ve kıymetli İnköylü hemşerilerimizle gerçekleştirdiğimiz önceki görüşmelerde mahalle sokaklarımıza kilitli parke taşı döşenmesi ve yollara asfalt dökülmesi talebinizle ilgili, konuyu araştırıp geri dönüş yapacağımı belirtmiştim.Kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları önceden tamamladığı takdirde, doğalgaz hattı döşeme çalışmaları esnasında zarar göreceğinden, kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarımızdaki eksiklikleri tamamlamak için doğalgaz çalışmalarının nihayete ermesini bekliyoruz. Müsterih olun en kısa sürede estetik ve konfor açısından tüm mahallelerimizin eksiklerini el birliğiyle tamamlayacağız. Mevcut Belediye Başkanımıza ilettiğim bir konuyu huzurlarınızda bir kez de Belediye Başkan Adayımıza iletiyorum. Yukarıda bulunan yeni yerleşim bölgemizde halkımızın yaşamını zorlaştıran alt yapı eksiklikleri söz konusu. İnşallah yeni dönemde halkımızın gönlünü kazanacak çalışmaların hız kazanmasıyla en kısa sürede tamamlanacaktır.Mahallerimizin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlanan otobüs güzergahlarımız Belediye Başkan Adayımız tarafından açıklanacak.Sağlık Ocaklarının nüfus yoğunluğuna göre belirlendiğini daha önce belirtmiştim. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim.2014 seçimleri öncesinde mahalle sakinlerimizin tek talebi olan ve söz verdiğimiz tapu problemleri AK Parti Belediyemiz ile nasıl çözüldü ise, bundan sonraki çözümler de AK Parti Belediyeciliği ile olacaktır.Tevazu, samimiyet ve gayretle milletimize hizmete talip olan Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sami Kutlu ile Kütahyamız'a değer katacak projelerle ilimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim sizlerden istirhamım, bu hizmet yolculuğunda vatanımızın selameti için bekamız için, evlatlarımızın istikbali için bizlere destek olmanızdır. Sizlerin teveccühü ve sağduyusuyla İnşallah, 31 Mart ülkemizin bekasına kasdedenlerin oyunlarının bozulduğu gün olacak." diyerek sözlerini tamamladı. - KÜTAHYA