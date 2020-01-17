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Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi

Kütahya Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e sürpriz bir hediye verdi.

17.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:05Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e diploma sürprizi
Lisesi Müdürü Veysel Zeybek, karne dağıtım töreninde, aynı okuldan mezun olan AK Parti Kütahya Ceyda Çetin Erenler'e sürpriz bir hediye verdi. Erenler'in ilk ve ortaokul diplomalarını arşivden çıkartıp çerçeveleten Zeybek, Milletvekili Erenler'e anılarını tazeletti.

Müdür Zeybek'e teşekkür eden Erenler, "Mezunu olduğum Kütahya Lisesi'nde karne günü heyecanını yaşadık. Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna gelen yavrularımıza, eğitim camiamıza. İyi tatiller. Bakanımız Ziya Selçuk'un da önemle belirttiği gibi değerli öğrencilerimizi tabiata ve hayata dokunmaya davet ediyorum. Şahsıma da ilkokul ve ortaokul diplomalarımı hazırlayıp takdim eden ve bu sürprizle o güzel günleri yad etmeme vesile olan Okul Müdürümüz Veysel Zeybek ile idareci ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir ömür boyu boyu öğrencilik ve bilginin uçsuz bucaksız dünyasını keşfetme heyecanımızı hiç kaybetmememiz temennisiyle iyi tatiller" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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