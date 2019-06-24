Milletvekili Çivitcioğlu: "Çankırı'da petrol araması başlatıldı"

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Kızılırmak ilçemiz Korçulu köyünde TPAO Genel Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları başlamış olup çalışmalar devam etmektedir" dedi.



AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Çivitcioğlu, "Belediye başkanımızı ziyarete gittiğimizde kendisine Çankırı'nın 50 yıllık alt yapısının çözümüyle alakalı Avrupa Birliği'nden hibe olarak aldığımız kredinin gerçekleştiğini, 30 milyon euroluk hibenin gerçekleştiğini ve bunun yapımıyla ilgili olarak ne yapılması gerekiyosa bizlerin hazır olduğunu sizlere de bu konudaki teşviği tabiri caizse altın tepside sunduğumuzu ifade ettim. Sağolsun bu konuda ilgili olduğunu söyledi. Birbirimize destek vereceğimi söyledi" dedi.



AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Sağlık alanında ise halkımıza sağlık hizmetlerinde aksama olmadan tam donanımlı daha hızlı, daha konforlu ulaşım sağlamak için 4x4 olarak 5 adet 4x2 olarak 4 adet olmak üzere toplam 9 adet sıfır km ambulans alınarak sağlık kurumlarına teslim edildi. Yıl sonuna kadar 3 adet ambulans daha alınarak bu sayı 12 adet olacaktır. Yine mevcut devlet hastanemizin çatısı yenilemiştir. Mevcut olan hastanemizin teknik anlamda yetersizliği donanımı sıkıntıları göz ardı edilmiş değildir. Çankırımıza yakışır tam donanımlı modern fiziki ve teknik imkanları yeterli stratejik noktada bölgeye hizmet verecek olan, 400 yatak kapasiteli 80 bin m2 alana yapılacak olan yeni devlet hastanemizin yapılacağı yer belirlendi. 2019 yatırım programına alınmış olan hastanemiz Abdulhalik Renda Mahallesi Küçük Sanayi sitesi Ankara yolu bölge trafik yanı KYK Yurt binası yeridir" şeklinde konuştu.



Çivitcioğlu, "Kızılırmak ilçemiz Korçulu köyünde TPAO Genel Müdürlüğü tarafından petrol arama çalışmaları başlamış olup çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA