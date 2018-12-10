Milletvekili Demir, İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir
, 10 Aralık
İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Demir, yayımladığı mesajında, insan olmanın doğuştan bir takım kazanımlarla toplumun parçası olmak anlamına geldiğini bildirdi.
İnsanlığın tarih boyunca bugün bile zaman zaman gündeme gelebilen ırkçılık, din ayrımcılığı gibi onlarca farklı kötülüklerle mücadele ettiğini ifade eden Demir, mesajında şu görüşlere yer verdi:
"10 Aralık, dünyadaki insan haklarının anlaşılması bakımından son derece önemli bir tarihtir. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu Evrensel Beyannameyi kabul ederek bu alana dikkat çekmiştir. Hepimizin yalnız ve yalnızca insan olmaktan kaynaklı, asla taviz verilemeyecek, dokunulması mümkün olmayan hakları bulunmaktadır. Kişi dokunulmazlığı, işkence ve kötü muamele yasağı, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi klasik haklar asla vazgeçilemeyecek alanlardır. Türkiye
, henüz yakın geçmişte faili meçhul cinayetlerle, işkencelerle anılan bir ülkeyken bugün hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde bunlar bir bir tarihin tozlu sayfalarına kaldırılmıştır. Hükümetimiz, göreve geldiği ilk günden bu yana en büyük mücadeleyi hakların iyileştirilmesi noktasında vermiştir."
10 Aralık,Milletvekili
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:02