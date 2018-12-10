Milletvekili Dikbayır, İlçelerde Esnafla Biraraya Geldi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:10

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hafta sonu Sakarya'nın Karasu, Kocaali, Erenler ve Hendek ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Hafta içi meclis çalışmalarına devam eden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, hafta sonu ise yoğun bir programla Sakarya'yı karış karış dolaşıyor. Kocaali'de, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve İlçe Başkanı Kemal Din ile merkez, Yenimahalle ve Karşı Mahallelerindeki esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Milletvekili Dikbayır, ardından Karasu'da İlçe Başkanı Levent Arslan ile birlikte Karasu Merkez, Karasu Küçük Sanayi, Kurudere ve Yassıgeçit'te ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Dikbayır, Hendek'te de İlçe Başkanı Fatih Bayındır ile birlikte, İlçe merkezi ve Çamlıca'da vatandaşlarla buluştu."Sakarya yangın yeri olmuş"Erenler'de de İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve ilçe Başkanı Erdinç Öztürk ile birlikte partililerle teşkilatta bir araya gelen Milletvekili Ümit Dikbayır, "Ülkemiz cayır cayır yanıyor. Sakarya da yangın yerine dönmüş. Milletimizin son bir umutla görev verdiği bu Cumhur ittifakı, umutlara bir kere daha ihanet etmiştir. Yangını söndürmeyi bırakın, ülkemiz daha beter olmuştur. Bu yangını ancak İYİ Parti söndürebilir. Milletimizin yaralarına merhem olabilir. Bu yüzdendir ki, Meclis'te milletimizin gerçek sorunları ile ilgili verdiğimiz kanunlara Cumhur ittifakı ve çoğunlukla da HDP red oyu vererek karşı çıkmaktadır. Ama bizi yıldıramayacaklar" diye konuştu."Cumhur ittifakının kredisi bitti"Milletvekili Dikbayır ziyarette yaptığı açıklamada, "Şimdi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, 'AK Parti'ye kızıp oy vermeyenler, Cumhur ittifakının küçük ortağına oy versinler.' Bunlar aynı değirmene su taşımıyorlar mı? Ülkenin bu hale gelmesinden Cumhur ittifakı sorumlu değil mi? Birinden birine oy vermeyince ne değişecek? Milletimiz, halktan kopmuş, kibriyle iktidarları çantada keklik gören partilere daha önce de gereken cevabı verdi. Tarih, milletin tokadıyla sandığa gömülen partilerle dolu. ve bu tokat kimsenin tahmin etmediği bir yerden gelecektir. Sakarya, kimsenin ummadığı zamanda bu tokadı vurmaya hazırlanıyor" dedi."Sakarya cevabını verecektir"Sakarya'nın belediye hizmetleri bakımından Türkiye'nin en şanssız illerinden biri olduğunu ifade eden Milletvekili Dikbayır, "Sakarya insanı merttir. Söz verdi mi sonuna kadar gider. Adamı yarı yolda bırakmaz. Ta ki kendisine karşı bir saygısızlık yapılmadığı ve kandırıldığını anladığı zamana kadar. Daha adaylarını bile göstermeden 17-0 söylemleri ile seçmenimizin iradesine saygısızlık gösteren partiye Sakarya elbette ki cevabı verecektir. Sakarya'nın; Sakaryalıların iradesini çantada keklik görenlere elbetteki söylenecek bir sözü vardır. Bu kandırılmışlığın ve saygısızlığın tabii ki karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu. - SAKARYA