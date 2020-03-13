Menü
Haberler ›› Politika ››Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Haberler

Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

13.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Milletvekili Dülger'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Sağlık hizmetlerinin sunulmasında fedakarca çalışan, kıymetli hekimlerin, sağlık çalışanlarının "14 Mart Tıp Bayramını kutladığını belirtti. Dülger, mesajında "Vatandaşların sağlıklı olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlayacak, etkili, kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak, devletlerin en öncelikli görevlerinin başında gelmektedir. Yaşam için temel şart ve Anayasal bir hak olan sağlıklı yaşam hakkı, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Vatandaşların güvenlik, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının etkin ve yaygın biçimde karşılanması, sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biridir. Devlet olarak ülkemizin refahını arttırmak, halkımıza daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek, vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda görevimizi yerine getiriyoruz ve olumlu sonuçlarını da görüyoruz. İlerleyen yıllarda da 2023 vizyonumuz çerçevesinde yeni çalışmalar ile hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atacağız. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve her alanda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyede olan Türkiye, sağlık alanında da ne kadar ileride olduğunu yaptığı başarılı çalışmalarla ve önemli yatırımlarla birlikte sunulan sağlık hizmetlerinde kanıtlamıştır. Bu başarıda başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının da büyük emeği vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla yurdumuzun her köşesinde insan sağlığı için fedakarca hizmet eden, karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen vatandaşlarımızın sağlık sorunlarına yönelik insanüstü gayret gösteren hekimlerimizin, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor. Hizmetleri için şükran ve sevgilerimi sunuyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler : Milletvekili, Tıp Bayramı, 14 Mart, Kilis, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil Haberler
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Haberler
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Haberler
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti