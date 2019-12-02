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Milletvekili Dülger'den Dünya Engelliler gününü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:21Milletvekili Dülger'den Dünya Engelliler gününü mesajı
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 3 Dünya Engelliler Gününü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dülger, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, Türkiye ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Dülger, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir.Hayatın tüm alanlarında, sporda, sanatta, edebiyatta, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, iş dünyasında; tüm zorluklara rağmen, engelli kardeşlerimizin sergiledikleri mücadele, gerçekten takdire şayandır.Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur" dedi.

Engelli olmak asla bir kusur olmadığını ifade eden Dülger, " Unutulmamalı ki her insan bir gün engelli bir vatandaş olma potansiyeline sahiptir.Devletimiz ve hükumetimiz sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendiriyoruz.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırıyor; kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ile selamlıyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

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