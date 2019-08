Milletvekili Dülger'den Mercidabık Zaferinin 503. yıl dönümü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Mercidabık Zaferinin 503. Yıl Dönümü ve Fırat Kalkanı Harekatının 3. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Milletvekili Dülger, İlk Osmanlı Halifesi, Osmanlı İmparatorluğunun 9. Padişahı, Büyük Hükümdar Yavuz Sultan Selim Han'ın Balkanlardan Anadolu ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığı adaletin ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olayın, Mercidabık Zaferinin 503. yıldönümünü kutladıklarını ifade etti.Dülger, "24 Ağustos, bilindiği üzere Ortadoğu ve Afrika kapılarının Müslüman Türk'e açıldığı tarihi olayın yıl dönümüdür. Dünya da adalet ve barış saçan Osmanlı İmparatorluğunun Memlüklülere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi, devletin askeri, siyasi ve iktisadi politikalarına önemli faydalar sağlamış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı Egemenliğinin başlangıcı olmuştur.Bu zafer sonrasında Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşaması sağlanmış, adalet ve hoşgörü ortamı tesis edilmiştir. Ortadoğu da Osmanlı Hakimiyeti sonrasında yüz yıldır kan ve gözyaşının dinmediği düşünüldüğünde bu zaferin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Özellikle son dönemde bölgedeki birçok ülkenin içinde bulunduğu durum dikkate alındığında Osmanlının dünya sahnesinden silindiğinde, bir paşanın yönettiği eyaletten 16 devlet ortaya çıktığı düşünüldüğünde Osmanlı döneminin değeri daha iyi bilinmektedir.Atalarımızın bu bölgede tesis ettiği güven ve huzur ortamına o gün olduğu gibi bugün de ne kadar ihtiyacımızın olduğu çok açık ortadadır. Milletimiz tarihin her safhasında önemli imtihanlardan geçmiş ve büyük millet olma gereği geçmeye devam etmektedir. Bizler dünü yarınına mazisi istikbaline güç veren bir medeniyetin torunları olarak Atalarımızın bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını bizler inşallah tekrar sağlayacak, kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve bizleri birbirimize düşürmek isteyen düşmanlarımızın oyunlarına gelmeyeceğiz."Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mercidabık Zaferinin üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında tarih bir kez daha tekerrür ederek ülkemizin güney sınırlarında ve ilimizde güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmıştır. Suriye'de olup bitenlerin, Irak'ta olup bitenlerin Türkiye'nin ve özellikle ilimizin ulusal güvenliği ile doğrudan ilgilidir. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak ve ülkemize dönük her türlü tehdidi ortadan kaldırmak özellikle Ensar Şehrimiz Kilis'i tehdit eden ve canlarımızı kaybetmemize neden olan başta; DEAŞ ve PKK/PYD olmak üzere, çeşitli terör unsurlarının kökünü kazımaya yönelik, halkımızın güvenliğini temin etmek ve güvenli bölge oluşturmak için uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmış ve Büyük Türk milletinin gücünü her zaman arkasında hisseden şanlı ordumuzun zaferi ile sonuçlanan sınır illerimizdeki tehditlerin ortadan kaldırıldığı Fırat Kalkanı Operasyonunda bugün 3. yıl dönümüdür. Bu vesile ile de bu operasyon kapsamında şehadet şerbeti içerek rahmeti rahmana yürüyen Başta Şehit Binbaşı Bülent Albayrak olmak üzere kahraman evlatlarımıza Allah'tan Rahmet ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı diliyor. Gazilerimize de sağlıklı ömürler niyaz ediyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS