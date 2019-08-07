Haberler» Politika» Haber

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

07.08.2019 17:21 Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

Milletvekili Dülger, Rektör Karacoşkun'u ziyaretinde üniversite ile şehir kaynaşması bağlamında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karacoşkun, 7 Aralık Üniversitesinin çalışmaları ile 2019-2020 eğitim yılında yeni faaliyete geçecek bölümlere öğrenci alımları ile gelinen durum hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Dülger, 7 Aralık Üniversitesinin gelişmesi ile öğrenci sayısının artması için çalışacaklarını ifade ederek, "Üniversitemizin her zaman yanında ve emrinde olacağız. Üniversitemizin ilimize büyük katkıları vardır" dedi. - KİLİS

Milletvekili, Rektör, Aralık, Kilis, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
18:34   Bakan Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu
18:32   İYİ Parti yönetimi belli oldu
18:25   'Hükümet Kadın' makam koltuğuna oturdu
18:22   Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Beştepe'de
18:19   İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!
17:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı
17:23   Başkan Ölçek'ten Gökhan'a kınama