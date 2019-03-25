Milletvekili Ekinci Koyulhisar'da

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci
, Koyulhisar
ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Koyulhisar Belediye Başkan adayı İlhan Eren
'e destek amacıyla ilçeye gelen Ekinci, esnaf ziyaretinde bulundu.
AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu da ziyaret eden Ekinci, burada yaptığı konuşmada Eren'in AK Parti'nin emektar isimlerinden olduğunu söyledi.
İlhan Eren'in üst üste iki dönem belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Ekinci, "İlhan Başkanımız görev süresince Koyulhisar'a önemli ve güzel hizmetler getirmiştir. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum." dedi.
Eren'in projelerinin altına AK Parti milletvekilleri olarak imzalarını attıklarını vurgulayan Ekinci, "Başkanımızın projelerine destek vermek bizlerin görevidir. İnanıyorum ki 31 Mart akşamında Koyulhisar halkı AK Parti meşalesini yeniden yakacaktır." diye konuştu.
Milletvekili Semiha Ekinci, Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ı da makamında ziyaret etti.
Ekinci'ye ziyaretlerinde AK Parti Koyulhisar İlçe Başkanı Caner Kara ve partililer eşlik etti.
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Kaynak: AA