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Milletvekili Erbaş'a Çerkes kalpağı

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası kafkas ödülleri kapsamında yılın örnek köyü Kiçir'e, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş nezaket ziyaretinde bulundu.

12.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:06
Milletvekili Erbaş'a Çerkes kalpağı
Kütahya 'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı, uluslar arası kafkas ödülleri kapsamında yılın örnek köyü Kiçir'e, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş nezaket ziyaretinde bulundu.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan tarafından Çerkes kalpağı hediye edilen Erbaş, Kütahya Milletvekillerinin Kiçir köyüne yaptıkları hizmetleri yerinde görüp, takdir ve teşekkürlerini belirtti. Erbaş, Kiçir köyü için, Kütahya Milletvekilleri olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını ifade etti. Kiçir göletinde de incelemelerde bulunan Erbaş'a çerkes ikramları yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milletvekili, Kütahya, Simav, MHP, Güncel

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