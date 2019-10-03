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Milletvekili Erbaş: "Kapatılan cezaevi binası TMO'ya devredilsin"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz'de kapatılan cezaevi binasının Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) devredilmesini istedi.

03.10.2019 12:41Milletvekili Erbaş:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz'de kapatılan cezaevi binasının Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) devredilmesini istedi.

Bir süre önce çiftçilerle görüşen ve yapının TMO'ya devredilmesi için girişimde bulunacağı sözü veren Erbaş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teklif sundu.

Milletvekili Ahmet Erbaş teklifinde, "1983 yılında hizmete giren Gediz Kapalı Cezaevi, 36 yıl sonra Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Gediz ilçemizde bir binası bulunmamaktadır. Bu eksiklik tarım ile ilgilenen vatandaşlarımız için ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Kapatılan cezaevinin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne tahsis edilmesini takdirlerinize arz ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Milletvekili, Güncel

Kaynak: İHA

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