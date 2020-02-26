Haberler » Güncel » Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda - Haber

Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda

Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, Kütahya'nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

26.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:19Milletvekili Erbaş ve Başkan Işık, Kick Boks Şampiyonası'nda
Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası, 'nın ev sahipliğinde 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türkiye Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nın açılışında Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şampiyonanın Kütahya'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başkan Işık, 2020 yılı içerisinde Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesine Kick Boks branşını da dahil edeceklerini ve sporcuların müsabakalarda şehri belediye adına temsil edeceğini söyledi.

Şampiyonanın açılış törenine MHP Kütahya Miletvekili Ahmet Erbaş da katılarak, sporculara başarılar diledi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 12:10:16