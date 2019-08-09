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Milletvekili Erenler ve İl Başkanı Çetinbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş beraberindeki heyet ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

09.08.2019 10:50 Milletvekili Erenler ve İl Başkanı Çetinbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş beraberindeki heyet ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektöre Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur eşlik etti. Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Başkanı Ali Çetinbaş ve beraberindeki heyet Rektör Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Uysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erenler, Çetinbaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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