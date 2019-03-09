Milletvekili Eroğlu Akharım Beldesini Ziyaret Etti

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
partisinin seçim çalışmaları için Sandıklı
ilçesini ziyaret etti. Akharım
beldesine giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, belde sakinlerinden AK Parti Akharım Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eşref Ünsal
'a destek istedi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
, AK Parti Sandıklı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Çöl
, İl Genle Meclis üye adayları ve partililer katıldı.
Ziyarette kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayan Milletvekili Veysel Eroğlu, "Akharım'da bir çok hizmeti mevcut başkan Eşref Ünsal ile yerine getirdik. Yatırım ve hizmetler Akharım'a aralıksız devam edecek. Bunun için sizlerden önümüzde ki seçimlerin birlik ve huzur içerisinde tamamlanmasını temenni ediyor, Eşref başkana desteklerinizi bekliyoruz." dedi.
AK Parti, Veysel Eroğlu, Akharım, Milletvekili, Güncel
Kaynak: AA