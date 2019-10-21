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Milletvekili Erol'a "Yılın Milletvekili" ödülü

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın Milletvekili" ödülü verildi.

21.10.2019 10:51Milletvekili Erol'a
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (Kamu-Der) tarafından "Yılın Milletvekili" ödülü verildi.

Kamu-Der, tarafından her yıl düzenlenen ödül törenini bu senede Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Törende 24 Haziran Genel Seçimlerde Elazığ'da 41 yıl aradan sonra CHP'den Milletvekili seçilen Gürsel Erol, yılın milletvekili ödülünü aldı.Milletvekili olarak sadece Gürsel Erol'un ve birçok davetlinin katıldığı törende, farklı alanlarda çok sayıda ödüller verildi. Milletvekili Erol, 'Yılın Milletvekili' ödülünü Kamu-Der Genel Sekreteri Fehime Subaşı'nın elinden aldı.

Aldığı ödülden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Milletvekili Erol, "Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz siyasetçilerin tabi ki partilerimize karşı sorumluluklarımız vardır ama itaatımız ve bağlılığımız devlete olmalıdır. Amacımız ve görevimiz devletin devamlılığı, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumaktır" dedi. - ELAZIĞ

Milletvekili, Gürsel Erol, Elazığ, Politika

Kaynak: İHA

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