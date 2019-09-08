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Milletvekili Erol" Diyarbakır'da eylem yapan annelerin sesini tüm Türkiye duymalıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'da eylem yapan annelerin sesini tüm Türkiye'nin duymasını isteyerek destek verdi.

08.09.2019 15:41 Milletvekili Erol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Diyarbakır'da eylem yapan annelerin sesini tüm Türkiye'nin duymasını isteyerek destek verdi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma ailelerin eylemi devam ederken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da açıklamasıyla destek verdi. Milletvekili Erol, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılması nedeniyle eylem yapan annelerin sesini herkesin duymasını istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol yaptığı açıklamada, " Diyarbakır'da çocuklarını geri isteyen, yürekleri yanan analarımızın ve yıllardır çocuklarından haber alamayan annelerinin de bu çığlıklarını tüm Türkiye duymalıdır. Terör bir partinin meselesi değil ülkemizin ulusal meselesidir ve terörle mücadele siyasallaştırılmamalıdır" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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