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Milletvekili Erol, Elazığlı öğrencileri Ankara'da misafir etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara gezisi sözü verdiği öğrencileri ağırladı.

01.08.2019 11:46 Milletvekili Erol, Elazığlı öğrencileri Ankara'da misafir etti
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara gezisi sözü verdiği öğrencileri ağırladı.

Gazi Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Harput Kültür ve Sanat Derneği Halk Oyunları ekibi ile daha önce bir araya gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, onların Anıtkabir ile TBMM'yi görmek istediğini öğrenmişti. Bunun üzerine Milletvekili Erol, öğrencileri Ankara'ya davet etti. Elazığ'dan Ankara'ya götürülen öğrenciler için 3 günlük program hazırlandı. Erol'un baş danışmanı Ronay Gezici'nin eşlik ettiği öğrenciler, Anıtkabir, birinci ve ikinci meclisi gezdi. Daha sonra Ankara'nın tarihi mekanlarından Ulus Kalesini gezen öğrenciler, ardından sırasıyla Kurtuluş Parkı, Nişantaşı Pazarı, Açık Hava Sineması'na gitti.

İkinci gün ise öğrenciler, havuz etkinliği kapsamında gönüllerince eğlendi.Öğrencilerin Milletvekili Erol'la buluşmasının ardından Elazığ'a döneceği belirtildi. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Elazığ, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

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