Haberler » Politika » Milletvekili Erol,'Evren ilçesinin isminin değişmesi için teklif verdik' - Haber

Milletvekili Erol,"Evren ilçesinin isminin değişmesi için teklif verdik"

CHP Elazığ Milletvekili Erol, Ankara'nın Evren ilçesinin isminin değişmesi için İçişleri Komisyona kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif verdiklerini, bakanlıkların yetkililerinin de talebin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

28.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:46Milletvekili Erol,
CHP Elazığ Erol, 'nın ilçesinin isminin değişmesi için İçişleri Komisyona kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif verdiklerini, bakanlıkların yetkililerinin de talebin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, önceki gün mecliste söz hakkı alarak TBMM'ye Kenan Evren adının kamusal mekanlarda var olup olmadığının araştırılması amacıyla verdikleri önerge konusunu gündeme getirmiş bütün siyasi partilerden olumlu tepkiler almıştı. Bunun üzerine mecliste yine söz alan Milletvekili Erol, Ankara'nın Evren ilçesinin isminin değişmesi için İçişleri Komisyonuna kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif yaptıklarını, yetkililerinin de talebin değerlendirilmesini beklediklerini söyledi.

Bir önceki meclis konuşmasında Kenan Evren ve darbeci generallerin adlarının kamu kuruluşlarından, caddelerden, sokaklardan, okullardan, kışlalardan silinmesiyle ilgili bir araştırma önergesi verdiğini anımsatan Milletvekili Erol, "Araştırma önergesiyle ilgili, meclisimizdeki bütün siyasi partilerin bu konuda ortak bir düşünceyi paylaşmış, buluşmuş olmasından duyduğum memnuniyeti ifade ederek bütün gruplara teşekkür ederim. Burada İçişleri Bakanlığımızın değerli bürokratları, bakan yardımcıları, İçişleri Komisyonumuzun hazır bulunduğu bir ortamda da bunu seslendirmek isterim" diye konuştu.

Evren ilçesinin isminin değişmesi için ilgili makamlara teklifte bulunduklarını belirten Erol, "Ankara, Türkiye'nin başkenti, başkentin ilçelerinden birisi Evren. Yani 1982 yılında Kenan Evren'in döneminde atamayla göreve gelen belediye başkanının değiştirdiği bir ilçe ismi. İlçe isminin değişmesi için İçişleri Komisyonundan kanun değişikliğiyle ilgili bir teklif gelmesi lazım. Bu teklifi de Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl verdi. Bunun değerlendirilerek Ankara'da, başkentte Kenan Evren'in önce ilçedeki adından çıkarılmasıyla ilgili talebin değerlendirilmesini komisyondan ve bakanlık yetkililerinden rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Milletvekili, Ankara, Evren, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:56 CHP Balıkesir Milletvekili Şahin Açıklaması
12:54 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
12:41 TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cibuti'de
12:32 Numan Kurtulmuş'tan teröre destek veren ülkelere tepki
12:28 Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:21 Doğumda annesini kaybeden kuzu "Anne, anne" diye meliyor
17:49 İnce'nin "Teknede birlikte tatil yaptılar" sözlerine Tuncay Özkan'dan sert yanıt: Kiminle tatil yapıp dost olacağıma müfteriler karar veremez
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
28.11.2019 12:59:11