Milletvekili Erol, Maden ilçesinde inceleme de bulundu

Elazığ'ın Maden ilçesine giderek incelemelerde bulunan Milletvekili Gürsel Erol, heyelan riski nedeniyle kapatılan köprünün mantık dışı olduğunu,aynı güzergahta bulunan araçların geçtiği yolun açık olduğunu aktararak sorunun çözümünü istedi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Erol, ilçede heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatılan köprüyü de görerek açıklamada bulundu.Maden'deki heyelan riskinden kaynaklı yaşanan sorunla ilgili sürekli gelip gittiğini anımsatan Milletvekili Gürsel Erol,"Bu sürecin mağduriyetin giderilmesi anlamında ne yapabiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunuyoruz.Yine bugün son afet yasasından kaynaklı tebligatın ardından Maden'de olan bitenleri yerinde görmek için geldiğimizde hiç de hoşumuza gitmeyen aklen mantıken anlam veremediğimiz bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Cami Kebir Mahallesi yani ilçenin merkezi olan mahalleden bu köprüye kadar heyelan riski olan yer afet bölgesi ilan edilmiş. Doğal olarak devlet, vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini korumakla sorumludur. Ama bunu yaparken mantık dışı uygulamalara da çok uygun davranmamak lazım"dedi.Kapatılan köprünün Maden ilçesinin merkezine giden ana köprü olduğuna vurgu yapan Erol,"Şimdi bu köprü can güvenliğinden dolayı kapatılmış. Peki burayı kapattınız da yolu nereden verdiniz. Yolu hemen yan taraftan ileriden vererek yine Maden ilçesinde gelmek için bu alt yol kullanılacak. Yani yine afet bölgesi ilan edilen, heyelan riski olan bölgeden. Aracınızla geçerken risk yok ama bu kadar bölgeden geçerken risk var diye bu köprüyü kapatmışsınız. Bu uygulama bana göre mantıken çok anlamsız bir uygulama. Bunu ilimizin valisi ve karayolları bölge müdürüyle görüşüp köprünün bir an önce trafiğe açılması ilgili ricada bulunacağım. Bu sorunlarla ilgili elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Erol daha sonra ilçede çeşitli temaslarda bulundu. - ELAZIĞ