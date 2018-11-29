Milletvekili Erol, Mecliste Elazığ'ın Sorunlarını Dile Getirdi

29 Kasım 2018 Perşembe 16:50



29 Kasım 2018 Perşembe 16:50

TBMM'de konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ sorunlarına değindi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bugün TBMM'de söz alarak Elazığ ile ilgili konuşma yaptı. Elazığ Milletvekili olarak ilk defa mecliste söz aldığını vurgulayan Erol, başta PKK ve FETÖ terör örgütüne karşı dik duruşunun, söylemlerinin ve davranışlarının aynen devam edeceğini kaydetti.26'ncı dönemde Tunceli Milletvekili olduğunu ve kürsüde çok konuşmalar yaptığını anımsatan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "27'nci Dönem Elazığ milletvekilliğimizde de aynı duyarlılıkla, aynı sorumlulukla konuşmalara devam edeceğiz. Tunceli Milletvekilliğim döneminde olduğu gibi önceliğim, devletin varlığı, milletin bölünmez bütünlüğü, vatanın birliği ve korunmasıyla ilgili duyarlılığım aynen devam edecektir. Başta PKK ve FETÖ terör örgütüne karşı dik duruşumuz, söylememiz ve davranışımız aynen devam edecek. Hem kentim Elazığ'ın hem Türkiye'nin manevi ve milli duygularına sahip çıkarak siyaset yapma anlayışımız aynen devam edecektir. Siyasette ırklara, din, etnik kimlik ayrımcılığına göre değil, siyasette evrensel değerler üzerinden bütün ülkemizde yaşayan tüm yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık hakkına sahip çıkarak siyaset yapmaya devam edeceğiz" dedi."Sorunların çözümüyle ilgili ortak aklın geliştirilmesi önemli"Uzun süreden beri, Elazığ milletvekilinin ilk defa sorunlarını gündeme getirdiği bir konuşma talebinde bulunduğunu ifade eden Milletvekili Erol, "Elazığ, aslında, Doğu Anadolu'da Kuzey ve Güneyi, Batı ile Doğuyu birbirine bağlayan bir geçiş noktasıdır. Kendine göre gelenekleri, milli duygular, kültürü olan ve bölgede geçmişte "Elazığ" denildiği zaman Doğunun Paris'i diye adlandırılan bir kentti. Ama gel gelelim ki Elazığ'da üniversitemiz var. Bu üniversitemiz Türkiye ortalamasında 25'inci sırada olmasına rağmen, Elazığ bir üniversite kenti değil. Elazığ inanılmaz bir kültür ve turizm potansiyeline sahip. Harput gibi, Hazarbaba gibi turizm potansiyeli olacak birçok verisi olduğu halde Elazığ bir turizm kenti de değil.Elazığ'da organize sanayi bölgesi var, özellikle Elazığ vişne mermeri Türkiye'nin ve dünyanın en kıymetli mermeri olmasına rağmen, Elazığ bir sanayi bölgesi de değil. Ovalarımız var. Belki de Türkiye'nin en ayrıcalıklı kentlerinden birisi, üç tarafı sularla çevrili yarımada konumunda ama su ile ovaları birleştiremediğimiz için Elazığ bir tarım kenti de değil. Elazığ'da yaşanan bu sorunların çözümüyle ilgili tabii ki ortak aklın geliştirilmesi, çözümlerle ilgili gerekli girişimlerde bulunmak, Meclis kürsüsünde gündeme getirmek bizim asli görevlerimizden birisi"diye konuştu."Siyasi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz"Geçmişte Elazığ'ın her dönemde AK Partiye inanılmaz destek verdiğine de dikkat çeken Erol, "Bütün milletvekilleri AK Parti'den seçilmiştir. Belediye Başkanı AK Parti'den seçilmiştir ama çevre iller ile Elazığ'ı değerlendirdiğiniz zaman, Elazığ her zaman ikinci planda kalmıştır. Çevre illerden Malatya, Bingöl ve Erzincan, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e bakanlıklar verilmiştir. Ama Elazığ'a hiçbir dönem bakanlık verilmemiştir. Ama şimdi Elazığ'ın 41 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden seçilen bir milletvekili olarak, siyasette farklı konularda ayrışmak yerine ortak değerlerde buluşarak kentin sorunlarına çözüm arayan bir anlayışla bu sorunların çözümüyle ilgili siyasi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. İlçelerimiz kendi kaderine terk edilmiş. Özellikle Elazığ'da 3 tane bakır maden işletmesi var. Daha doğrusu yer altı kaynağı zenginliği açısından 3 tane maden ocağımız var. Bunlar Ferrokrom, Eti Krom ve Maden Bakır İşletmesidir. Bunlar özelleştirilmiş ve bunların bulunduğu ilçeler, beldeler tamamen terk edilmiş bir hale getirilmiş"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ