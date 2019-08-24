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Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını yaşam mücadelesi veren Recep Safa Örs'e bağışlayarak yardım çağrısında bulundu.

24.08.2019 17:42 Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını yaşam mücadelesi veren Recep Safa Örs'e bağışlayarak yardım çağrısında bulundu.

Kayseri'de yaşayan Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile Recep Safa Örs'ü kucaklarına aldı. 2 buçuk yaşında böbrek üstü kanserine yakalanan Recep Safa Örs'ün tedavisi bir buçuk yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi sürüyor. Tedavisi için gerekli olan ve Amerika'dan getirilmesi istenen 'Dinutuximab Beta' isimli ilacı araştıran aile, ilacın kutusunun 10 bin euro olması nedeniyle çaresiz kaldı. İlaçtan 15 kutu kullanması gereken Recep Safa için baba Erdem Örs, valilik ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da kayıtsız kalmadı. Ersoy sosyal paylaşım sitesinde; "Recep Sefa Örs'ün hayatı hepimizin makamından, şartlarından ve hatta hayatından daha önemlidir. Ben bir babayım ve Recep'te bizim bir evladımız. Bir maaşımı evladımıza bağışlıyor ve tüm Kayserili hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Haydi Kayseri'm" paylaşımında bulundu. - KAYSERİ

Milletvekili, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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