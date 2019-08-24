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Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını kanser hastası minik Recep Sefa Örs'ün tedavisine bağışladı.

24.08.2019 20:38 Milletvekili Ersoy'dan minik Recep'e yardım eli
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir maaşını kanser hastası minik Recep Sefa Örs'ün tedavisine bağışladı.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersoy, nöroblastom kanseri teşhisi konulan minik Recep Sefa Örs'ün tedavisi için milletvekili maaşını bağışlayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kayserili hemşehrilerini de yardım etmeye davet eden Ersoy, "Recep Sefa Örs'ün hayatı hepimizin makamından, şartlarından ve hatta hayatından daha önemlidir. Ben bir babayım ve Recep'te bizim bir evladımız. Bir maaşımı evladımıza bağışlıyor ve tüm Kayserili hemşehrilerimizi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Haydi Kayserim." ifadelerini kullandı.
Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek yöntemi ile kucağına aldığı Recep Sefa Örs'ün tedavisi iki yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam ediyor. Yardım kampanyası başlatan ailenin, 4 yaşındaki çocuklarının tedavisi için kutusu 10 bin avro olduğu ve sadece ABD'de bulunduğu belirtilen ilaçtan en az 15 kutu temin etmesi gerekiyor.

Milletvekili, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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