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Milletvekili Ersoy'dan nakliyecilere destek

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 5 ilçenin taşıyıcılar kooperatif başkanlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştürdü.

16.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:52Milletvekili Ersoy'dan nakliyecilere destek
MHP Baki Ersoy, 5 ilçenin taşıyıcılar kooperatif başkanlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştürdü.
Kamyoncular için zorunlu hale getirilecek olan dijital takograf uygulamasına tepki göstererek Kayseri-Ankara kara yolunu trafiğe kapatan nakliyecilere destek sözü veren Ersoy, Kayseri'ye bağlı 5 ilçenin taşıyıcılar kooperatif başkanlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile bir araya getirdi.
Bakanlıkta yapılan toplantı sonrasında sosyal medya paylaşımı yapan Ersoy, "Nakliyeci kardeşlerimize vermiş olduğumuz sözü tuttuk, taşıyıcılar kooperatif başkanlarımızı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan ile görüştürerek dijital takograf uygulaması ile ilgili görüş ve taleplerimizi ilettik. Konunun takipçisiyiz. Sevdamız Kayseri." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Cahit Turhan, Milletvekili, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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